Et ass e Kompromëss, deen acceptabel ass, mat deem awer keen zefridden ass, dat sot d'Aleba op enger Pressekonferenz am Kader vum neie Kollektivvertrag.

Den Aleba-Vize-President Jean-Marie Schneider



Net zefridde seet sech d'Aleba iwwer den neie Kollektivvertrag am Assurancë-Secteur, dee si e Méindeg zesumme mam OGBL, dem LCGB an der ACA, der Assurancen-Associatioun, fir 2018 bis 2020 ënnerschriwwen huet.Obschonn een drop an dru war, d'Dier ze klaken, hätt ee sech awer nach eemol zesummen op en Dësch gesat an e Kompromëss fonnt, dee fir d'Aleba acceptabel ass. Dat sot de Vize-President Jean-Marie Schneider e Mëttwoch op enger Pressekonferenz. Eppes feelt feelt der Aleba awer am Kollektivvertrag: "Mir hunn net erreecht, fir e lineaire ze kréien."

Och d'Ëmfeld, an deem negociéiert gouf, wier net dat einfachst gewiescht. Do hätt ënnert anerem d'Digitalisatioun matgespillt, mä och eng Partie national an international Reglementatiounen.Et wier ee sech awer schlussendlech eens ginn iwwert eng Primm exzeptionell vu 600 Euro fir 2018 an 300 Euro fir 2020.Et wier net déi bescht Konventioun, awer och net déi schlechtst, déi negociéiert gouf, sot nach de Jean-Marie Schneider.Am Assurancë-Secteur zu Lëtzebuerg schaffe 4.000 Leit.