© Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Béid Organisatioune fuerderen, datt den Tiers payant-généralisé misst kommen, fir eng bescht Medezin fir jidder Kranken och an Zukunft ze garantéieren.

an de René Pizzaferri an de Fabio Secci hunn sech fir unzefänken emol begannt ze betounen, si géifen net generell op d' Doktere klappen, mee nëmmen op d' Spëtzt vun der AMMD, déi jo farouche géingt den Tiers payant ass. An si kruten es... Wéi betount gëtt, géif een elo d'Gesiicht vun der AMMD gesinn a mierken, dass et hinnen nëmmen ëm d'Geld geet. Op alle Fall géifen si den Tiers payant net refuséieren, well se mengen, dass et doduerch de Patiente méi schlecht geet. D'Argumenter déi vun der AMMD géife kommen, bezeechent de René Pizzaferri als carrement "falsch".



© Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Fir d' Patientevertriedung huet de René Pizzaferri nach emol eng Lanz fir den Tiers payant gebrach. Hien betount dass et virun allem Avantage bréngt fir déi Leit, déi d'Suen net kënnen am Virfeld virstrecken. Awer och fir d'Gemengen an d'Krankekeese fir et e risegen Avantage. Souguer eng ganz Partie Doktere wären heimadder averstanen.

De Fabio Secci vun der CMCM huet ëmmer erëm de Verglach mam Ausland gemaach a bréngt hei d'Beispiller vun der Schwäiz oder Däitschland, wou nëmmen nach déi mat den décke Portmonnien sech kéinten eng gutt medezinesch Versuergung leeschten.



© Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Béid Riedner waren sech eens, datt d' Medezin och hei am Land um leschten-beschte Stand vum Progrès misst fonctionnéieren a bezuelt ginn. D' Politik misst elo hir Responsabilitéit huelen. A wann déi organiséiert Doktere fir eenzel Prestatioune gär méi Geld hätten, misste se konkret Fuerderunge stellen an aus dem Motz-Eck erauskommen.



CGFP tritt für fakultative Einführung des „Tiers payant généralisé“ ein