Spillplaze gi reegelméisseg ënnert d'Lupp geholl (03.06.2018) Nach bis ongeféier Mëtt Juni gëtt op der Spillplaz "Pirateschëff" an der Stad geschafft.

Well d’Holzgerüst schonn an d’Jore komm ass, sinn ëmmer nees Reparatiounsaarbechten néideg. Um Territoire vun der Gemeng Lëtzebuerg gëtt all Spillplaz, et sinn der insgesamt iwwer 200, reegelméisseg ënnert d’Lupp geholl a wann néideg gi Fléckaarbechte realiséiert.



Well permanent kontrolléiert gëtt, ob alles an der Norm ass, krut d’Stad 2011 och als éischt Gemeng de Label "Sécher Spillplaz". Nieft der Sécherheet gëtt bei de Stater Spillplazen natierlech och vill Wäert op Diversitéit an de Spaassfacteur fir d’Kanner geduecht. Dofir sinn och schonn nei Spillplaz-Konzepter an der Planung.