Quadripartite: Vill béist Blutt an Oneenegkeeten (30.05.2018) Froen un den AMMD-President Alain Schmit an un de Carlos Pereira vum OGBL als Vertrieder vun den Assuréen.

Tiers Payant Généralisé Sujet um Krautmaart (28.05.2018) D’Attitüd vun der AMMD am Dossier "tiers payant généralisé" stéisst um Krautmaart op häerzlech wéineg Versteesdemech.

An der Quadripartite, wou sämtlech Acteuren aus dem Gesondheetsecteur un engem Dësch setzen, gouf et de Mëttwoch genuch Diskussiounsstoff. Net esou op budgetären Aspekter, do goufe jo schonns zousätzlech Leeschtungen ugekënnegt.Mä éischter an der Fro vum generaliséierten Tiers Payant, fir déi sech de sozialistesche Minister Romain Schneider ausgeschwat huet an deen och d'Zoustëmmung vun de Gewerkschaften OGBL an LCGB fënnt. Ganz anerer Meenung sinn allerdéngs d'Vertrieder vun den Dokteren. Si warne viru negative Folge fir d’Aarbecht vun den Dokteren.D'AMMD hat op e gréissere Malaise higewisen. Si beklot sech iwwert eng vereelzt Nomenklatur an zweiwelt generell um aktuellen Ëmgang am konventionéierte System. Dobäi géif sech d'CNS ze vill an therapeutesch Fräiheete vun den Dokter amëschen.Op d'Fro hin, ob d'AMMD elo virun an eng Nomenklaturkommissioun kënnt oder net a wéi et mat enger Dekonventionnéierung ass, gouf et dës Äntwert: "Gesetzlech ass et esou: Och wa mir kënnege géifen, leeft d'Konventioun souwisou weider. Awer eng Saach ass kloer: Mir brauchen en anere System, deen erëm d'Relatioun tëscht dem Dokter an dem Patient an de Mëttelpunkt setzt", esou den AMMD-President Alain Schmit.An zur Bedeelegung an der Nomenklaturkommissioun, wou Tariffer an néi Leeschtunge festgehale ginn? Do seet den Alain Schmit, et sollt fir d’éischt Gespréicher mam Minister ginn: "Eis Dier ass op", verséchert jiddefalls d’Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren.De Carlos Pereira vum OGBL kann als Vertrieder vun den Assuréen awer net novollzéien, wéi sech d'AMMD uleet. "Ech verstinn et net. Wa muer de Marché opgemaach gëtt, fir egal wat fir Präisser an der Medezin zouzeloossen, dann ass dat net soutenabel. Da schuet et dem Patient a mir rutschen an eng Zwee-Klasse-Medezin."