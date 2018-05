D'Warnung gëllt fir dat ganzt Land!Et ass also duerchaus méiglech, datt et lokal zu Iwwerschwemmunge kënnt, wann d'Waassermassen net mat Zäiten oflafe kënnen.Zu wat dat féiere kann, hunn an der Lescht Incidenten an der Groussregioun, zum Beispill zu Villerupt, am Hunsrück, zu Wuppertal an Oochen gewisen.Hei d'Warnung vu Meteolux:Mercredi 23:30 à jeudi 04:00, pour tout le pays:Localement le système pluvio-orageux arrivant depuis la France, peut donner d'importants cumuls de pluie en peu de temps, suite à son déplacement lent.Komm gutt derduerch!A wann Dir eis eng Foto schécke wëllt: foto@rtl.lu. Merci!