Am Samstag dem 26. Mai 2018 organisierte die A.s.b.l. Trisomie 21 Lëtzebuerg den « TrisoMie21 - Maart - Menster » bereits zum dritten Mal.

Das Fest, welches ursprünglich als Inklusionsidee gedacht war, um Bekanntschaft mit den Gemeindeanwohnern zu machen, gehört mittlerweile fest zum alljährlichem Manifestationskalender der Gemeinde Betzdorf. Dies ist ein klares Zeichen, dass sich die allgemeine Gesellschaft öffnet und somit auch eine Inklusion von Menschen mit spezifischen Bedürfnissen ermöglicht.Dank intensiver Zusammenarbeit mit anderen lokalen Vereinen (FC Syra Mensdorf, Guiden a Scouten Ruedt-Syre und dem Club des Jeunes Mensdorf) und ehrenamtlichen Helfern konnte Trisomie21 asbl wiederum ein schönes Fest organisieren, welches viele Besucher anlockte. Bei durchaus sonnigem Wetter wurden diverse Trink-, Grill- und Kuchenstände, Kirmesspiele (Entenfischen, heißer Draht, Farbschleuder...) sowie eine Rundfahrt mit dem Motorradclub MC Roude Léiw Lëtzebuerg geboten, was alles für viel Attraktion sorgte. Jeder Besucher hatte die Möglichkeit alles auszuprobieren, worauf er Lust hatte, was mit sich brachte, dass kein Unterschied gemacht wurde, ob jemand alt oder jung war, eine Beeinträchtigung hatte oder nicht.Nebst dem bot die A.s.b.l., welche sich anhand von Spenden finanziert, einen Informationsstand über Trisomie21 an, um somit den Besuchern das Thema « Trisomie21 » und die Arbeit der Vereinigung näher zu bringen. Weitere Informationen gibt es unter www.trisomie21.lu .Nach gemeinsamen Räumen ging jeder zufrieden nach Hause und es lässt sich aus diesem Tag schlussfolgern, dass Inklusion für niemanden schwierig sein muss und jedem guttun kann, sodass einer vierten Auflage des Trisomie21-Maart-Menster nichts im Wege steht.