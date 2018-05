Dësen Donneschdeg ass nees Jobdag op RTL an och dës Kéier probéiere mir, de Patronen ze hëllefen, nei Mataarbechter ze fannen,

Vu moies 8 Auer u begréisse d'Kollege vu Radio Lëtzebuerg nees all Stonn aner Patronen, déi eng oder méi fräi Aarbechtsplazen hunn. Den Ament hu mer net maaner wéi 729 Annoncen online.





Wann eppes fir Iech dobäi ass, dann zéckt net a rufft direkt um 1381 un oder kommt an d'City Concorde tëscht 8 an 18 Auer laanscht, wou mir de ganzen Dag op der Plaz sinn.Jiddereen ass wëllkomm! Vergiesst just net, Ären CV matzebréngen.