© Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg

Et huet sech ëm eng hëlze Constructioun gehandelt, déi komplett a Flame stoung. Wéi d'Pompjeeën op Facebook schreiwen, stoung de Container direkt nieft engem Gebai. Duerch hir séier Interventioun konnten d'Pompjeeë verhënneren, dass d'Flamen op d'Nopeschgebai iwwergegraff hunn.



© Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg



An engem Accident um 17.30 Auer an der Rue de Bouillon zu Märel goufen zwou Persoune blesséiert.

Kuerz no 19.30 Auer war zu Wëntreng ee Motocycliste gefall a gouf blesséiert.



An zu Miedernach hat an enger Scheier eng elektresch Verdeelerkëscht gebrannt.