E Mëttwoch den Owend goufen d'Pompjeeën alarméiert, well zu Mäertert eng onbekannte Flëssegkeet aus engem Kanal an d'Musel gelaf ass.

Fir ze verhënneren, dass nach méi vun der onbekannter Substanz sech an der Musel ausbreet, gouf eng Ueleg-Barrière installéiert. Ma d'Flëssegkeet koum awer duerch, dowéinst gouf d'Waasserwirtschaftsamt informéiert.E puer Kanaldeckele goufen opgemaach, fir der Saach op de Grond ze goen, ouni Succès. No e puer Stonne koum keng Flëssegkeet méi an d'Pompjeeë vu Gréiwemaacher-Mäertert hunn den Asaz ofgebrach.