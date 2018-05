© Hemmerhaff

Den Hemmerhaff ass eng sougenannte "Ferme Pédagogique", wou een an engem klenge Buttek och frësch Produiten aus eegener Produktioun an awer och vun anere Produzente kafe kann.Onéierlecher hu sech an der Keess zerwéiert a just nach e puer Mënz iwwreg gelooss.