UP-Foundatioun heescht d’Initiativ, déi sech aus 18 Akteuren aus de verschiddenste Beräicher zesummesetzt. D’Missioun vun UP ass et Aktioune, Programmer a Projeten ze ënnerstëtzen a mat auszeschaffen, déi de Kanner hëllefen hir ënnerschiddlech Talenter ervirzehiewen.



D'Bildung brauch d’Gesellschaft an d’Gesellschaft brauch d'Bildung, heescht et vun der Fondatioun. D’Liz Kremer-Rauchs, Directrice vun UP, erkläert wat déi verschidden Aktioune vun der Fondatioun sinn: Deen éischte Pilier ass ee Laboratoire fir nei Iddien. Dat Zweet wat mir maachen ass Net-Working, en Net-Working wou mir alleguer déi Initiativen, déi Projeten an déi Programmer, déi et schonn an der Bildung ginn, weisen. Dat Drëtt wat mir maachen, ass, mir mengen, dass d'Bildung och Valorisatioun brauch. An dat lescht ass e Forum, dat heescht mir mengen, dass d'Bildung positiv a konstruktiv Debatte brauch.





Extrait Liz Kremer-Rauchs