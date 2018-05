Sollt, well de 76 Joer alen Ex-Politiker huet op d'Cassatiounsprozedur verzicht.





An engem Schreiwes vu Mëtt Mee un de President vun der Cour de Cassation huet de Jean-Paul Rippinger gemengt, hie wär es midd. Dofir géif hie kee Memoire presentéieren, obwuel hie sech als Affer vun engem allmächtegen an omnipresente Policestaat fille géif. Hie géif bedaueren, sech iwwer 20 Joer laang am Parlament fir de Rechtsstaat an d'Justiz agesat ze hunn. Den Ex-Politiker kënnegt an deem Bréif nach un, mat senger Affär op de Stroossbuerger Mënscherechtsgeriichtshaff ze goen.

Am November war um Stater Geriicht eng Geldstrof vu 50 Euro géint de Jean-Paul Rippinger confirméiert ginn. Dee viru knapp 3 Joer e Protokoll kritt hat, well hien deemools an der Sortie vum Parking Knuedler geparkt hat, zum Deel um Zebrasträif. De Mann, vu Beruff Affekot, hat argumentéiert, dass de Protokoll misst zréckgezu ginn, well dat net d'Voie publique wär an de Polizist Nummer 4 opgeschriwwen hätt, d’Sortie vum Parking awer guer keng Hausnummer hätt. Allerdéngs waren d'Riichter anerer Meenung.

Den Donneschdeg de Moie war d'Affär an enger knapper Minutt evakuéiert. Nodeems de Conseiller-rapporteur erkläert hat, dass kee Memoire deposéiert gi wär, huet de Vertrieder vum Parquet général betount, de Pourvoi wär domat irrecevabel, respektiv wären dem Ex-Politiker seng Rechter verfall.

D'Cassatiounsuerteel gëtt de 7. Juni gesprach.