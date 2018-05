© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Bilan vun der ITM / Reportage Monique Kater



D'Inspection du Travail et des Mines wier, 4 Joer nodeems d'Reform lancéiert gouf, ënnerwee a Richtung modern Administratioun a wier haut och fir Jonker vill méi attraktiv, wat den Job vum Inspekter ugeet. Vu Première u kann ee sech bei der ITM presentéieren, an da kritt ee während 3 Joer Couren aus deenen een als Spezialist a Saachen technesch Connaissancen an Aarbechtsrecht erausgeet. En interessanten Job, an engem spannende Beräich, huet et en Donneschdeg de Moie geheescht, a mat engem Zil: dofir ze suergen, dass d'Aarbecht KEE krank mécht.

Dofir suerge se bei der ITM den Ament zu 144. Et ass besser, Jo, mä eng Marge no uewe bleift ëmmer nach, soe souwuel Direkter, wéi zoustännege Minister. Deem säi Bilan fir 2017 geet zréck op de Reformstart, 2014 war dat, an déi Reform anengems blutt néideg.



Haut ass d'ITM eppes ganz aneres, méi modern, e Metier, deen alles, mä net einfach wier, an dat net just, well een als Inspekter onregelméisseg Aarbechtszäiten huet. Prime d'Astreinte a Prime de Risque fir den Aarbechtsinspekter sinn ewell en Acquis. Dat eleng géing awer net duer, seet de Nicolas Schmit. Den Aarbechtsminister erkläert, dass d'ITM méi Moyene gebraucht an och kritt hätt. D'ITM krut beispillsweis d'Méiglechkeet, méi streng duerchzegräifen an e Chantier zouzemaachen, wann den Droit du travail net respektéiert gëtt. Et goufe Sanktioune vu 50.000 Euro agefouert, déi elo och schonn hir Friichten droen, well 1,7 Milliounen Euro hu se schonn erabruecht, sou den Nicolas Schmit. Dës Sanktioune ginn dann och elo vu 50.000 op 75.000 Euro erhéicht.

No baussen erklären, wat et iwwerhaapt heescht, als Inspekter ze schaffen, zum Beispill Chantieren ze kontrolléieren, fir dass een déi konstant Zuel vu ronn 27.000 Aarbechtsaccidenter endlech erofkritt. Inspekter wier e Beruff, deen ëmmer méi Gewiicht kréich. Ënnerstëtzung vum Staat an 3 Joer Ausbildung, dat eleng géing net duer. Fäigefill a Mënschekenntnis si wichteg Atouten, sou de Minister, fir déi Léit, déi an dës komplizéiert Aarbecht wëllen eraklammen.

A wat seet de Chef vun der ITM? De Marco Boly schéngt dëst Joer och vill manner flemmseg, wéi während de Bilane virdrun. Et wier rekrutéiert ginn, well d'Kandidaten och d'Perspektive gewise kréichen an et einfach wichteg wier, onkauscher Praktiken, Verstéiss géint d'Aarbechtsrecht opzedecken. Dem Direkter Boly säi nei gegrënnte Service wëllt och präventiv schaffen.

Déi sougenannten Detachementer, also wa Leit aus dem Ausland heihinner op e Chantier schaffe kommen, falen och ënnert hir Kompetenzen. Grad dat si meeschtens schwiereg Recherchen, sou de Marco Boly. Null Kontrolle ginn et iwwregens op den EU-Chantieren hei am Land. Net well een net wéilt, mä well een dës Chantieren als ITM guer net dierft ënnert d'Lupp huelen.

L'ITM met en place le service «Contrôles, Chantiers et Autorisations» (31.05.2018) Communiqué par: ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire / Inspection du travail et des mines En 2018, l’Inspection du travail et des mines (ITM) a continué à poursuivre l’évolution de son organisation et de ses méthodes d’intervention.



Dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels et de la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, l’ITM vient de mettre en place le service «Contrôles, Chantiers et Autorisations» en vue de renforcer la promotion d’une culture de prévention, de sensibilisation et d’information en matière de sécurité et de santé au travail des entreprises et des salariés du secteur de la construction qui sont le plus exposés aux risques d’accidents du travail.



La mission principale de ce service consiste à effectuer des contrôles en matière de conditions de travail, de sécurité et santé au travail, en matière de détachement de salariés ainsi qu’en matière d’établissements classés sur des chantiers temporaires ou mobiles.



L’objectif de ce service est de prévenir et de sensibiliser de façon durable les employeurs, les salariés, les salariés désignés ainsi que les délégués à la sécurité et à la santé et partant de réduire continuellement le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles, voire de sauver des vies.



Ainsi, en veillant au respect du droit du travail et des normes sécuritaires du travail, l'ITM contribue continuellement au développement d'une culture de prévention, à la valorisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail de tous les acteurs du monde du travail.



Par ailleurs, la réduction des irrégularités en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail contribue à la qualité, l’efficacité, la productivité, la réussite et à l’accroissement de la compétitivité des entreprises, ainsi qu’à la promotion de la sécurité, de la santé et du bien-être au travail de tous les salariés du Grand-Duché de Luxembourg.

3 nei Inspekteren vereedegt

(de g. à dr.) Nico Wagener, service ESA ; Fränk Weisgerber, service CCA ; Yves Godefroid, service CCA © ITM