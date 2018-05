Virgesi sinn ënner anerem Discoure vum Staatsminister Xavier Bettel a vum grénge Parteipresident Christian Kmiotek.



Am Haff vum Hotel de Bourgogne gouf e Bam geplanzt an ënnert dësem gëtt e Samschdeg eng Gedenk-Plack fir de verstuerwene Staatssekretär devoiléiert. Dernieft ass eng Gedenkminutt fir de Camille Gira virgesinn.



D'Zeremonie, déi vun der Regierung organiséiert gëtt, gëtt och musikalesch begleet.



Present sinn déi groussherzoglech Koppel, de Premier Xavier Bettel, de Chamberpresident Mars di Bartolomeo, vill aner Vetrieder aus der nationaler an och aus der internationaler Politik, esou wéi Familljemembere vum Verstuerwenen.

Suite au décès du secrétaire d'État au Développement durable et aux Infrastructures, Camille Gira, en date du 16 mai 2018, une cérémonie officielle à la mémoire du défunt se tiendra le 2 juin 2018 dans la cour du ministère d'État, en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, du président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et de membres de la famille. Y participeront, entre autres, des membres de la Chambre des députés, du gouvernement et du corps diplomatique, des responsables politiques de la Grande Région tout comme des acteurs publics et privés actifs dans la protection du climat, l'environnement et l'énergie durable.

Au programme de la cérémonie, organisée par le gouvernement, figureront des discours – prononcés par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et le président du parti politique Déi Gréng, Christian Kmiotek –, ainsi qu'un accompagnement musical par des musiciens de l'Orchestre philharmonique du Luxembourg, suivis par le dévoilement d'une plaque commémorative apposée devant un arbre planté dans la cour afin d'honorer la mémoire du défunt.

Une minute de silence en hommage de Camille Gira sera également observée.