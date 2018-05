© Frank Elsen / RTL

Ronn 500 Leit wunnen hei am Land an 240 Sozialwunnengen, déi vun der Caritas geréiert ginn. Dat sinn ënnert anerem Sans-abrien, Refugiéen a Jonker. De Logement war zejoert dann och ee vu de gréissten Defie fir d’Associatioun. Aktuell, ginn zu Lëtzebuerg jo wéineg Sozialwunnenge subventionéiert. Der Caritas no, géifen hei am Land eng 30.000 Sozialwunnenge feelen.





Bilan Caritas / Reportage Frank Elsen



Dowéinst huet d’Cartias déi nei gewielte Lokalpolitiker vun zejoert opgeruff, de soziale Logement ze verbesseren an d ‘Associatioune bei hiren Demarchen nach méi z’ënnerstëtzten. Dat fir de Leit déi an enger precairer Situatioun liewen nach besser entgéint ze kommen. Eng vun de Mesuren ass d’Gestion locative sociale, eng Initiative wou Privat-Proprietäre Wunnengen un Associatioune verlounen, déi se dann de Leit ze Verfügung stellen. An deem Kontext, iwwerhëlt d’Caritas zum Beispill de Loyer an och den Entretien. D ‘Presidentin vun der Associatioun, Marie-Josée Jacobs ënnersträicht, dass ee 50% vum Loyer ka vun de Steieren ofsetzen, wat dann och d'Proprietäre motivéiert, hiert Logement zu Verfügung ze stellen, dat ënnert dem Accompagnement vu Caritas, fir dass dës Wunnengen an der Rei bleiwen.

Ronn 3.000 Leit huet d’Caritas zejoert gehollef fir een Dag iwwert dem Kapp ze hunn. Dat ass e plus vu 36 Prozent am Verglach zu 2016. 900 Sans-abrien hu vun der Wanteraktioun um Findel profitéiert. Donieft, goufen 138 Kanner a Strukture logéiert. Der Associatioun no, wësse vill Leit hei zu Lëtzebuerg net, wéi vill Mënschen et schlecht geet. Ënnert anerem hunn eng Partie Kanner zum Beispill kee Schoulsak.



Ma och op internationalem Niveau huet déi Lëtzebuerger Branche vun der Associatioun gehollef. Ënnert anerem bei der Hongersnout am Südsudan oder a Syrien, wou all Dag 15.000 waarm Moolzechte verdeelt ginn.

An och dëst Joer wäert d’Caritas eng sëlleche Projete lancéieren. Zum Beispill ee Pilotprojet fir Leit déi aus dem Prisong fräikoumen.