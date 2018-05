Wéi d'Police en Donneschdeg matdeelt, gouf e Mëttwoch den Owend eng Läich an der Märeler Strooss an der Stad fonnt.

© RTL Archivbild

De Kierper loung an der Géigend vun engem Haischen an enger Gaardenanlag.



Fir di'Identitéit vun der Persoun an d'Ursaach vum Doud ze klären, huet de Parquet eng Autopsie ordonnéiert.



Ob et sech bei der Läich ëm eng Fra oder e Mann handelt, geet aus dem Schreiwes vun der Police net ervir.