Hefteg Diskussioune goufen et en Donneschdeg de Moien an der Wirtschaftskommissioun an der Chamber. Op Demande vun der CSV war de Wirtschaftsminister Etienne Schneider um Krautmaart, fir iwwert d'Dossiere Google, Arcelor Mittal a Knauf ze diskutéieren.



Fir den CSV Deputéierte Laurent Mosar schwätzt d'Regierung an dësen Dossieren net méi mat enger Stëmm: hei géif e Wirtschaftsminister frontal op d'Ëmweltministesch schéissen an am Retour géif en designéierte Staatssekretär frontal op d'Ëmweltministesch schéissen. Och géife fir dës géigesäiteg Beschëllegungen falsch Zuele benotzt ginn, esou de Laurent Mosar weider. Vun "organiséiertem Chaos an der Regierung" gëtt weider geschwat.

De Laurent Mosar vun der CSV



Et géing hei kloer ëm den Image vum Land goen, huet de Laurent Mosar nach betount. An datt ass och fir de Wirtschaftsminister Etienne Schneider den Haaptpunkt an den 3 Dossieren. Hien huet no der Kommissiounssëtzung ënnerstrach datt déi Industrie-feindlech a Wuesstems-feindlech Diskussiounen déi mer de Moment hätten, och bei de Cheffe vun den Entreprisen am Ausland ukéimen. Dem Minister no ass dat ganzt allerdéngs eng Kalenner-Fro. Hie mengt datt dat Ganzt sech no de Wahlen am Oktober berouege wäert. Alleguerten déi, déi elo no "manner Wuesstem" ruffen, géifen dëst maachen, well et am Trend wier... Allerdéngs hätten dës Leit net erkläert, wéi dat konkret soll goen. Mat Steiererhéijungen, déi dann op jiddweree fale géifen? Oder sollen d'Sozialleeschtunge manner gutt ginn? Den Etienne Schneider bezweiwelt, dass dat ëmzesetze wier a betount dobäi, dass Wuesstem keen Thermostat ass, mee dass et kloer eppes mat Kompetitivitéit ze dinn huet. A wann ee wéilt manner wuessen, misst ee manner kompetitiv ginn. An dat hätt Auswierkungen op déi ganz Ekonomie am Land, an da géif et ganz séier Bierg of goen.

De Wirtschaftsminister Etienne Schneider



A Punkto Google wäert deen Dossier Enn September der Ëffentlechkeet presentéiert ginn. Wat de Site vun Arcelor Mittal zu Diddeleng ugeet, hat de Wirtschaftsminister virun enger Réi Wochen eng Reunioun mam Aditya Mittal. Am Gespréich sinn 3 Nimm déi de Site zu Diddeleng kéinte kafen: den däitsche Stolkonzern Salzgitter, e schwedeschen an e russesche Konzern, woubäi Arcelor Mittal un deem russeschen net interesséiert wier, wëll ee keen Interêt hätt hinnen eng weider Dier op den europäesche Marché opzemaachen, sou nach den Etienne Schneider.