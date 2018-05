Iwwer 120.000 Uriff kommen all Joer am Contact-Center un. Et ass eng Aart Call-Center, hei kann een all Fro stellen, déi eppes mat der Adam ze dinn huet.

Adem: Contact-Center gëtt reklasséierte Leit eng Chance (31.05.2018) Iwwer 120.000 Uriff kommen all Joer am Contact-Center un. Et ass eng Aart Call-Center, hei kann een all Fro stellen, déi eppes mat der Adam ze dinn huet.

Et brauch een en neie Rendez-vous mat sengem Agent oder just eng Hëllef beim Ausfëlle vun engem Formular. Genau an deene Fäll kann een am Contact-Center uruffen an et kritt direkt gehollef. Dat mécht et den Agenten, déi direkt am Kontakt mat de Leit sinn, vill méi einfach, sech op hir eigentlech Aarbecht, de Client ze beroden an ëm ze hëllefen eng Aarbechtsplaz ze fannen, ze konzentréieren.



Éier et de Contact-Center gouf, sinn d’Uriff ëmmer direkt bei d’Agenten duerchgestallt ginn an et war bal onméiglech e Gespréich mat engem Client am Büro ze féieren.

De Contact-Center vun der Adam huet awer eppes Spezielles. Bal am ganze Service schaffe just Leit, déi reklasséiert goufen. Also Leit, déi an hirem eigentleche Job aus gesondheetleche Grënn net méi schaffe konnten.

An deene Leit gëtt de Contact-Center eng Méiglechkeet, erëm an d’Beruffsliewen ze fannen. D’Aarbechtsplaze si speziell un d’Aschränkunge vun de Leit ugepasst. Et ass gëeegent fir Rollstill, et gëtt hëllefe fir Leit, déi schlecht gesinn, an d’Méiglechkeet de Büro komplett un déi individuell Problemer unzepassen, esou dass d’Leit, déi do schaffe kënnen, ganz normal hirem Aarbechtsalldag kënnen nogoen.