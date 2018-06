© RTL

Ëmmer nees gesäit een op de sozialen Netzwierker, dass Leit op verschiddene Plazen am Land Gëftködere oder mat Neel preparéiert Bengele fannen. D'Hondsproprietairen hunn es genuch a si ginn elo e Schratt méi wäit.

Den Nico Graf huet mam Jackie Jaeger geschwat, hiren Hond gouf vergëft.



Si war zu Diddeleng um Gehansbierg trëppelen an huet hir Hënn och do lafe gelooss. Nees doheem ukomm, goung et hirem Hond an enger Zäit vun 10 Minutten ëmmer méi schlecht. De Mupp huet direkt aus dem Daarm eraus geblutt an aus der Schnëss geschaimt.



De Wee bei de Veterinaire, dee knapp 15 Minutte gedauert huet, huet den Hond net iwwerlieft, gestuerwen duerch eng Vergëftung.





D'Jackie Jaeger am Gespréich mam Nico Graf



D'Jackie Jaeger huet hir Geschicht op Facebook public gemaach, fir aner Lei ze warnen an do koumen och vill Reaktiounen eran vu Leit, deenen et ähnlech gaang ass. Sécher weess déi betraffe Proprietairin vun nach 2 anere Fäll zu Diddeleng an nach 3 bis 4 weidere Virfäll zu Keel a Schëffleng. D'Resonanz op hire Post war immens grouss, ronn 1.600 Leit hunn dem Jackie Jaeger hir Geschicht gedeelt.