An de leschte Joeren ass d'LAR ëmmer weider gewuess an zielt mëttlerweil eng 185.000 Memberen.

D'Lëtzebuerger Air Rescue huet um Freideg hire ronne Gebuetsdag gefeiert. D'Organisatioun mat 185.000 Membere gouf virun 30 Joer gegrënnt. Den Ament huet een eng Flott vu 5 Fligeren a 6 Helikopteren.

D'Lëtzebuerger Air Rescue huet an der Moyenne 8 Missiounen den Dag, wou et ëm d'Rette vu Liewe geet. Um Freideg huet een am Hangar um Findel de ronne Gebuertsdag gefeiert.





30 Joer Air Resuce (31.05.2018) An de leschte Joeren ass d'LAR ëmmer weider gewuess an zielt mëttlerweil eng 185.000 Memberen.

600 Leit sinn am fréie Freideg den Owend an den Hangar vun der Lëtzebuerger Air Rescue komm, fir den 30. Anniversaire ze feieren. An de leschte Joeren huet sech d'LAR zu engem globale Player entwéckelt, deen net nëmmen Helikopterasätz an der Groussregioun flitt, ma uechter d'ganz Welt Rettungsmissioune flitt.

E Grupp vun e puer Leit huet d'Air Rescue gegrënnt. Aus deem klenge Club, deen een am Ufank war, wier eppes grousses gewuess, sou de President René Closter. 175 Mataarbechter an een Ëmsaz vu 35 Milliounen Euro. Haut wier een eng PME à but humanitaire ginn.

D'LAR kritt knapp 700.000 Euro d'Joer Subside vum Staat. 40 Prozent vun de reelle Käschte vum Asaz gi vun der Gesondheetskeess iwwerholl, de Rescht vun de Käschte muss ee selwer droen.

Vun der Politik géif ee sech méi Ënnerstëtzung wënschen, dat ee Message, deen e Freideg méi wéi eng Kéier formuléiert gouf. Et géif méi ëm Unerkennung a manner administrativ Hürden goen, wéi ëm finanziell Mëttel.





De kompletten Interview mam LAR-President René Closter (31.05.2018) Am Kader vum 30. Gebuertsdag vun der Air Rescue gouf den Interview opgeholl.

Am Kader vum 30. Gebuertsdag vun der Air Rescue war de Jeff Skiles invitéiert. Hien ass de 15. Januar 2009 als Co-Pilot vum US Airways Fluch 1549 um Hudson River zu Manhattan gelant an huet ronn 150 Mënschen d'Liewe gerett.

