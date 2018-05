© RTL Archiv

Am Kader vu kuerzfristegen a noutwennege Reparaturaarbechten un der Waasserleitung an der Uertschaft Schrondweiler (Gemeng Noumer), wäert et e Freideg an der Uertschaft fir eng Zäitche keen Drénkwaasser ginn.Den Zäitraum dee betraff ass, ass wéi gesot e Freideg, dat tëscht 08.30 Auer a 14.00 Auer, esou d'Gemeng Noumer.