Bis Mëtt Juni wëll de Romain Schneider eng Réi Nobesserungen an der Fleegeversécherung zu Pabeier bréngen an dëst da mat de Sozialpartner beschwätzen. D'Ännerunge un der Fleegeversécherung kéinten deemno nach virun der Summervakanz op den Instanzewee geschéckt ginn.

Entgéintkommen a Versteesdemech fir d'Suerge vu fleegebedierftegen Leit, dem Personal an de Prestatairen, huet de Minister den Donneschdeg op enger Generalversammlung vun der Copas ausgedréckt. Zemools an der Fro vun den Courses-sortie. No der Reform um Ufank vum Joer hate sech eng Partie Leit beschwéiert, datt si net méi déi gewinnten a fir si immens wichteg Hëllef kéinten kréien, fir Kommissioune maachen ze goen.

Dozou seet de Minister Romain Schneider: „Et war ëmmer de Sënn vum Gesetz an och wéi aus Gespréicher mat de Partner ervirgaangen ass, datt d'Courses-sorties sollten nei definéiert ginn an an en neie Kader gesat ginn. Vläicht ass dat net präzis genuch geschitt. Dofir maache mir dat dann elo. Mir stellen dat Ganzt kloer.“

D'Copas huet sech jo dofir ausgeschwat, datt d'Courses-sorties erëm kloer am d'Gesetz stinn. Well en Zesummenhang hierzestelle mat de Gardë wier irreführend. „Et dierf een net vergiessen, datt et jeeweils ëm en anert Personal geet. Bei de Garde braucht Dir e qualifizéiert, méi spezifescht Personal, a bei de Courses-sorties ass et anescht“, esou de President Marc Fischbach.

Fait ass, datt vill Leit duerch d'Courses-sorties e soziale Kontakt oprecht erhale kënnen. Aschnëtter bei der Begleedung goufe vu Betraffene ganz staark kontestéiert.

Romain Schneider: „Ech ginn Iech Recht…“





Prestatairen hunn och am Alldag gemierkt, datt Leit mat enger staarker psychescher Dependance net genuch entspriechend Ënnerstëtzung vun der Fleegeversécherung zougestane kréien. Och do misst een d'Gesetz nobesseren, huet d'Copas gefrot.

Do ginn elo Ännerungen virgeholl, huet de Minister den Akteuren bestätegt. „Ech ginn Iech Recht, datt een net kann eng Reform maachen, déi um Bockel vu ganz fragille Leit geschéie géif... Ech mengen d'Gesetz muss op enger Réi Punkten nogebessert ginn.“

Him géif jiddefalls „keen Zack aus der Kroun falen“, esou de Romain Schneider, deen bereet ass, no engem éischten Bilan néideg Verbesserungen anzeleeden.