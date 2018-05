© Thomas Toussaint / 5minutes (Archiv)

Wéi Passagéier eis matgedeelt hunn, hätte si ronn eng Stonn zu Stroossen am Zuch festgesiess, deen si a Richtung Arel hätt sollte bréngen. Dono ass d'Maschinn awer net an déi Richtung gefuer, mä huet ëmgedréint, fir nees zeréck op d'Gare an der Stad ze fueren.Wisou et zu dësem Tëschefall gouf, ass am Moment nach net gewosst.