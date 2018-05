© Monique Kater / RTL Télé Lëtzebuerg

An dës Awunner fuerdere quasi e "Marschall Plang" fir de Garer-Quartier. A Präsenz vum Policeminister Etienne Schneider, der Stater Buergermeeschteg Lydie Polfer an dem Direkter vun der Stater Police René Lindenlaub hunn d'Awunner hir Ängscht, Doleancen beschriwwen. Zanter Joren géif geschwat ginn, ouni dass awer eppes geschitt wier, esou d'Kritik vun de Bierger un der Politik an der Police.D'Leit begréissen d'Initiative, datt elo zousätzlech Kameraen an de Quartier vun der Stater Gare kommen, si stellen sech awer och d'Fro, op et domadder duer geet. Si fuerdere méi Police-Präsens an dësem Quartier.Vun offizieller Säit ass een awer net weider dorobber agaangen. Et blouf bei Explikatiounen, wou déi zousätzlech Kameraen op der Gare an zu Bouneweg sollten installéiert ginn. Geplangt si Kameraen am Nilleswee, also der Stroossbuerger Strooss, wat ee vun den Drogen-Hotspotten ass, grad ewéi zu Bouneweg, Hollerech a Gaasperech.