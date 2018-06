Wài den 112 mellt, goufen et en Donneschdeg den Owend an an der Nuecht et eng Partie Accidenter op eise Stroossen.

Ugefaang um 17 Auer um CR152 tëscht Schengen a Remerschen, do krute sech 2 Autoen ze paken. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.



Kuerz no 20 Auer koumen op der Areler Strooss zu Stroossen zwee Autoen net laanschteneen. Hei gouf kee verwonnt.



Och zu Useldeng hat et gerabbelt an zu Folscht. Hei waren ëmmer zwee Autoen am Coup an all kéiers gouf eng Persoun liicht blesséiert.



Zu Rëmmereg huet et nach um 2.30 Auer gebrannt. Een Dach vun engem Haus stoung a Flamen. Op der Plaz waren d’Pompjeeë vu Groussbus, Réiden, dem Préizerdaul a Viichten.