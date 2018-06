© RTL Archivbild

Wéi et vun der Partei heescht, wieren d'Kandidatelëschte gutt opgestallt a géifen eis Gesellschaft gutt erëmspigelen.

En Donneschdeg den Owend goufen déi eenzel Kandidaten ofgeseent. Spëtzekandidat am Zentrum ass den aktuellen Deputéierte Roy Reding. Mat am Zentrum an d'Wale ginn ënnert anerem nach den ADR-Gemengeconseiller vu Kolmer-Bierg Marc Adamy, de Futtballnationalspiller Dan Da Mota, de fréieren Arméichef Mario Daubenfeld an de Journalist Dan Hardy.



Spëtzekandidaten op der Südlëscht sinn den Deputéierte Gast Gibéryen an den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser. Am Süde kandidéiert och de Fred Keup, de Grënner vum Wee2050.

Am Norde geet de Jeff Engelen, Gemengeconseiller vu Wëntger fir d'ADR als Spëtzekandidat an d'Course. Donieft kandidéiert och den Michel Lemaire, President vun der ADRenaline. An am Osten sinn et de fréieren ADR-Deputéierte Roby Mehlen an de Generalsekretär Jean Schoos, déi d'Lëscht uféieren.