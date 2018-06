© RTL Archiv

Déi Lénk hunn hir Lëschte fir d'Walen am Oktober presentéiert, ugefange mam Süden. Do geet een direkt mat 4 Spëtzekandidaten am Oktober an d'Course: dat sinn den Deputéierte Marc Baum, d'Suessemer Conseillère Myriam Cecchetti, d'Porte-Parole Carole Thoma vun Diddeleng an den zweete Porte-Parole Gary Diderich, deen och Conseiller am Gemengerot zu Déifferdeng ass.

Soss nach op der Südlëscht vun Déi Lénk: de fréieren Deputéierte Serge Urbany, grad wéi säi Meedche Laura Urbany, mee och den Diddelenger Conseiller Yves Jadin an de fréieren Escher Conseiller Laurent Biltgen.

Jéngste Parteimember op der Lëscht ass de Ben Muller mat 20 Joer vu Lamadelaine.

D'Paritéit areechen déi Lénk komplett mat 12 Fraen an 11 Männer op der Lëscht - d'Altersmoyenne leit bei 41 Joer.

Den Owend presentéiert iwwerdeem d'ADR déi komplett Lëschten an de 4 Bezierker.