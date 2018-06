© RTL Archiv

Et kennt elo awer keng Splitter-Partei nom Modell vum franséische President Macron sengem "En Marche"-Mouvement zu Lëtzebuerg bäi.

Et war jo de President vun der Jeeërfederatioun Georges Jacobs, dee via Zeitungsartikel probéiert hat Sympathisante fir seng Iddi ze fannen - bei der Iddi dierft et bleiwen, well zwou Wochen no der Publikatioun vum Text an enger Géigen-Annonce vu wéineg begeeschterte Jeeër d'Woch drop, leet de Medeziner vu Colmer-Bierg säi Projet op Äis.

Wéi de Georges Jacobs haut matdeelt, hätt sech net genuch Leit gemellt, fir op seng seriö Manéier bei de Chamberwale kënne mat ze maachen. Domat wier de Projet "vakant".

De Georges Jacobs awer bleift senger Iddi trei an ënnerschreift am Numm vun engem provisoresche Comité vun der "Iwwerparteilecher Beweegung Lëtzebuerg" - ënnert anerem wéilt sech dee Mouvement fir en progressiivt Erausklammen aus der Wuesstemsspiral staark maachen - e wielbare Mouvement sollt bis dato awer net doraus entstoen.

Interessant an deem Kontext d'Informatioun, datt d'Lëtzebuerger Wort refuséiert eng zweet Annonce vum Här Jacobs ze publizéieren - dat huet d'Chefredaktioun vun der Zeitung de Kollege vum Radio 100,7 confirméiert.



E spezielle Grond fir dës Decisioun géif et kee ginn, hätt et vu Gaasperech geheescht. E Samschdeg hätt d'Annonce u sech sollten an d'Zeitung kommen. Déi éischt Samschdes-Annonce hat eng ronn 5.700 Euro kascht.



Commentaire vum Joël Detaille - "En Marche" fir Lëtzebuerg! Interessant Iddi vu vläicht de falsche Leit?