Et ass den Deel vum Ofkommes, dat schonn am Joer 2015 tëscht der Regierung an der kathoulescher Kierch signéiert gouf.

De Seminaire um Weimeschhaff, wou Geeschtlech ausgebilt ginn, gëtt an Zukunft mat 615.000 Euro d'Joer duerch de Staat subventionéiert.

Eng entspriechend Konventioun, déi vun dësem Joer bis 2021 dauert, gouf e Freideg vum delegéierten Héichschoulminister Marc Hansen an dem Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich grad wéi dem Direkter vum Seminaire Jean Ehret ënnerschriwwen.

D'Konventioun erlaabt et dem Seminaire, datt Recherche- a Formatiouns-Projeten an den Domainer vun der Theologie an der Philosophie realiséiert ginn.

Dës staatlech Subventioun ass net onëmstridden an hat ënnert anerem den Deputéierten David Wagner vun "Déi Lénk" op de Plang geruff, deen dës Woch an enger urgenter parlamentarescher Fro wollt Detailer iwwert d'Konventioun an d'Recherche-Aktivitéite vum Seminaire gewuer ginn.

Ënnert anerem wollt den Deputéierte gewuer ginn, wéi eng Zort Formatioune géifen offréiert ginn a wat d'akademesch Referenzen duerfir wieren. Datt sech de Politiker mam kuerze Communiqué vun der Regierung zefridde gëtt, dierft net z'erwaarde sinn.