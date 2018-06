Wéi den 112 mellt, koum et e Freideg den Owend an an de fréie Moiesstonne e Samschdeg zu 2 Accidenter.

Kuerz virun 18 Auer krute sech an der Dikrecher Strooss zu Weilerbaach 2 Autoen ze paken. Eng Persoun gouf liicht verwonnt. D'Pompjeeë vu Bäerdref, eng Ambulanz vun Iechternach an d'Police waren op der Plaz.Géint 4 Auer e Samschdeg de Moien ass um CR353 tëscht Branebuerg a Weiler en Auto an e Bam gerannt. Hei ass ee schwéier Blesséierten ze bekloen. D'Pompjeeën an eng Ambulanz vun Dikrech waren am Asaz, sou wéi de Samu vun Ettelbréck, d'Pompjeeë vun Tandel an d'Police.