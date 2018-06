© RTL Archivbild

An der Gare zu Rodange an an e puer Zich goufen am Ganzen 110 Persounen op Droge kontrolléiert. Véier Leit hate Rauschmëttel bei sech, zwee koume virun den Untersuchungsriichter.

Knapp 58 Gramm Marihuana an 82 Gramm Kokain goufe sécher gestallt.

Bei enger Autoskontroll dës Nuecht a Clausen goufen och Droge fonnt. Zwou Persoune waren opgefall, déi ze vill gedronk haten. Si haten am Ganze 76 Gramm Marihuana bei sech.

Dann huet d'Police nach 3 Führerschäiner agezunn. Zu Esch, an der Fiels an zu Biereng war dat de Fall. Ëmmer no engem Accident.