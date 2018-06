© RTL / Domingos Oliveira

Et heescht opzepassen, wann ee de Moment gären am Mëllerdall wandere gëtt, vill Weeër goufen ënnerspullt, si futti oder net méi sou stabil wéi virum Héichwaasser. Ufank Juni ass bekanntlech och de Start an d'Touristesaison an der klenger Schwäiz an all Joer ginn iwwer 150.000 Leit erwaart, déi an där Regioun spadséiere ginn.De Premier Xavier Bettel hat jo an der Pressekonferenz e Freideg, no den dramateschen Iwwerschwemmunge garantéiert, dass 15 bis 20 Leit agestallt ginn, fir d'Brécken an d'Weeër nees ze flécken.