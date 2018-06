Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Domingos Oliveira

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira « ZréckWeider »

Op de Fotoe gesäit een, dass Deeler vun der Strooss praktesch komplett verschwonne sinn. Et kann een domadder rechnen, dass d'Strooss bis zu engem Joer zou bleift, dat well een opraume muss, stabiliséiere muss an dann eng ganz nei Strooss baue muss.