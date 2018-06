Op den 1. Januar hunn 21.962 Italiener zu Lëtzebuerg gelieft, si sinn an der Moyenne tëscht 43 a 44 Joer al, déi meescht wunnen zu Bartreng an an der Stad!

© Statec

D'Populatioun vun den Italiener am Grand-Duché hat zueleméisseg 1970 hiren Héichpunkt. Deemools waren der 23. 490 hei registréiert. Zënter 2010 geet de Chiffer vun den Italiener hei am Land nees an d'Luucht.D'Immigratioun vun Italiener an de Grand-Duché huet viru méi wéi 100 Joer ugefaangen an et kann ee sech froen, ob dës Familljen iwwerhaapt nach drun denken, datt den 2. Juni den italieneschen Nationalfeierdag ass. D'Monique Kater huet der e puer begéint, déi dat op alle Fall net vergiess hunn.