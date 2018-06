© Steve Müller (Archiv)

Um Schoss zu Kauneref géint 17.40 Auer a kuerz no Hallefnuecht um Boulevard Grand-Duchesse Charlotte zu Esch si béid Kéieren zwee Autoen net laanschtenee komm. Dobäi gouf all Kéiers eng Persoun blesséiert.



Zu Réimech an zu Esch goufen et Accidenter tëscht engem Auto an engem Moto. Dat war eemol géint 18.53 Auer, respektiv ëm Hallefnuecht. Zu Réimech gouf eng Persoun verwonnt an zu Esch am Ganze 4.



Géint 19.30 Auer ass een Auto tëscht Béiwen an Useldeng an de Gruef gerannt och hei een Blesséierten.



Géint 2 Auer ass nach een Auto zu Rëmeleng an e geparkten Auto gerannt, eng Persoun gouf verwonnt. A kuerz drop, um 2.34 Auer, ass tëscht Alzeng an Siren een Auto op d'Kopp gaangen. De Chauffeur gouf och hei blesséiert.