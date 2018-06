Weekend vun den oppene Kierchen hei am Land (02.06.2018) 59 Kierche konnt een de ganzen Weekend iwwer hei am Land vu bannen entdecken. Organiséiert gouf dat Ganzt vun der Associatioun "Erwuesse-Bildung".

Organiséiert gëtt dat Ganzt vun der Associatioun "Erwuesse-Bildung" mam Zil dës Patrimoine nach besser ze promouvéieren. Eng vun de Kierchen, déi hir Dieren opgemécht, ass déi vu Suessem.



Am 16. Joerhonnert ass de Chouer entstanen. 1738 gouf d‘Schëff gebaut, ier 28 Joer méi spéit den Tuerm derbäikomm. Am 20. Joerhonnert gouf d’Kierch zweemol restauréiert a krut ënnert anerem Glasfënsteren an nei Miwwelen. Ganz extra, ass d’Herrschaftskapell aus dem 17. Joerhonnert, déi op der Südsäit vun der Kierch ass.



Dëst Joer steet de Weekend vun den oppene Kierchen ënnert dem Motto 1001 Gesiichter. Relieffer mat Figuren aus der Bibel an Helleger aus Steen, déi e puer Joerhonnerte al sinn. D’Zil ass et déi markant Gesiichter an de Kierchen de Visiteure méi no ze bréngen, erkläert den Alex Langini Diözesekonservateur.





Den Alex Langini



D'Laure Simon



Den Ament gëtt et hei am Land e Reseau mat 11 Kierchen, déi op fir de Public sinn. Een Zil ass et och, fir de Visiteuren d’Konscht méi no ze bréngen, seet d'Laure Simon vun der Associatioun Erwuesse-Bildung.Zesumme mat der Belsch a Frankräich, regroupéiert de Reseau eng 400 Kierchen.

Wat d’Situatioun vun der Entweiung hei am Land ugeet, wéisst een net wei d’Situatioun evoluéiert. Et wier jiddefalls keen neien Phenomen.