Dat war nawell en Asaz, deen et a sech hat fir d'Beamte vun der Diikrecher Police. Eigentlech wollt si just no engem kucken, deen ëm Hëllef gejaut huet.

Géint 3.15 Auer stoung eng Persoun an der Garer Strooss zu Dikrech bei hirem Gefier, de Motor ass gelaf an huet do haart ëm Hëllef geruff. Wéi d'Beamten op d'Plaz komm sinn, ass de Mann awer fort gelaf, konnt awer séier nees ageholl ginn.



Et huet sech dunn erausgestallt, dass hien ze vill gedronk hat an ënner Drogenafloss stoung. Hien huet sech donieft hefteg géint d'Beamte gewiert. Wéi d'Poliziste de Mann wollte berouegen, huet deen mat Féiss gerannt. Wéi en dunn d'Handschellen ugeluecht krut, huet hien den 2 Beamten an d'Gesiicht gespaut.



De Mann koum d'Spidol, fir erauszefanne firwat en esou gejaut huet.Erausfonnt hätt een dat awer do och net, wéi d'Police an hirem Bulletin präziséiert.