© Sven Duboutay

© Sven Duboutay © Sven Duboutay © Sven Duboutay © Sven Duboutay « ZréckWeider »

Géint 16.45 Auer ass en Auto um Keelerpotto an e Bam gerannt an ass duerno am Gruef gelant. Heibäi goufen 3 Leit verwonnt.Géint Hallefnuecht ass eng Rettungsequipp an d'Escher Strooss geruff ginn. Do war en uergen Accident tëscht engm Auto an engem Moto. Am Ganze goufe hei 4 Leit blesséiert, wéi schonn den 112 gemellt hat.Um2 Auer gouf nach een drëtte Virfall gemellt, déi Kéier an der Grand-Rue. Do war e Chauffer an e geparkten Auto geknuppt a gouf verwonnt.