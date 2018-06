Wéi d'Police schreift, sinn Onbekannter tëscht 19 an 22.50 Auer an e Wunnhaus zu Keel an der Rue Eweschbour agebrach.En zweeten Abroch gouf et zu Leideleng an e Bürosgebai an der Lëtzebuerger Strooss. E Mann hat déi 2 Brigangen allerdéngs op frëscher Dot erwëscht. D'Täter hunn hien du mat engem Schrauwenzéier menacéiert a si fortgelaf.Béid Täter si kleng a korpulent. Si hu franséisch geschwat an hu sech an engem klenge wäissen Auto ewech gemaach.