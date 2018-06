Dag vum Ardennerpäerd zu Munzen (03.06.2018) Scho fir d'29. Kéier stoung zu Munzen an der Robbesscheier d'Ardennerpäerd am Mëttelpunkt.

Schecke mir et direkt viraus: D'Ardennerpäerd ass e Schaffpäerd. Sou kann et bis zu 1.000 Kilo nozéien. Dat sinn tëscht 1 bis 2 Meter Kipp Holz. Sou een Déier kennt weder Weekend nach Feierdag. Et brauch vill Disziplin fir sech ëm dës Rass vu Päerd ze këmmeren. Gëtt et richteg gehalen, kann et bis zu 17 Joer al ginn.Eng 10 Ardennerpäerd sinn den Ament nach an der Robbesscheier am Asaz. Nieft dësen Déiere goufen um Sonndeg nach eng Partie aner Atelieren ugebueden. Sou stoung zum Beispill d'Gierwen am Virdergrond. Ausserdeem goufen et Informatioune ronderëm d'Louhecken.An engem weideren Atelier gouf een iwwer de Waasserverbrauch opgekläert. Sou verbraucht eng Persoun an der Moyenne den Dag eng 150 Liter Waasser.D'Kanner an hir Familljen haten e flotte Sonndeg an d'nächst Joer gëtt schonns déi 30. Editioun vum "Dag vum Ardennerpäerd" gefeiert.