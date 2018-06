Tëschent Sëll a Kaalmes ass e Motocyclist gefall a gouf blesséiert. D'selwecht goung et engem Mann, deen an der Géigend vun Houschent mam Moto ënnerwee war.



Zu Bech-Klengmaacher gouf et och eng Kollisioun an déi, nieft engem Auto, och e Moto verwéckelt war.

Den 112 mellt zwee Blesséierter, ënnert anerem war de SAMU op der Plaz.



Géint 17 Auer gouf et dann och nach en Accident op der Areler Autobunn, wou genee gëtt net matgedeelt. Och do gouf eng Persoun blesséiert an de SAMU huet misse geruff ginn.