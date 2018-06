Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Réimech, d'Rettungsdéngschter vu Munneref a Schengen, de Samu aus der Stad an de Rettungshelikopter.

Bei engem Accident an der däitscher Grenzregioun goufen zur selwechter Zäit ee schwéier a 4 méi liicht Blesséierter notéiert. Tëscht Kenn a Schweich, direkt hannert Tréier, waren en Auto an e Moto net laanschtenee komm. De Motocyclist gouf méi uerg an déi 4 Leit am Auto manner schlëmm verwonnt.