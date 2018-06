© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Méi flexibel schaffen an dobäi den Trafic op de Stroossen entlaaschten. Dat erhofft den DP-Deputéierten Eugène Berger sech vum sougenannte Télé-Travail, also vum Schaffe vun doheem aus. Dofir wëll d'DP den Home-Office weider fërderen an et wëll een och méi wäit goen, an deem een d'Recht vum Télé-Travail an Zukunft wëll schafen. En 100 Prozentegen Home-Office ass fir d'DP net d'Léisung, mä et d'Leit sollen awer op d'mannst ee Mol an der Woch, jee no Modell, op d'Aarbecht goen.

Extrait Eugène Berger



D'DP ass der Meenung, dass dës flexibel Aarbechtszäiten e gesetzleche Kader brauchen. Déi sozial Rechter, ewéi de Mindestloun oder d'Recht op Deconnectioun, missten an esou engem Gesetz protegéiert ginn, sot den Eugène Berger e Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz.





© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann « ZréckWeider »

Pressekonferenz #DigitalChance: "D'DP wëll den Home Office ausbauen an e Recht dorobber schafen. Am Austausch mat de Sozialpartner an am Respekt mam Aarbechtsrecht. De Kontakt mat den Aarbechtskollegen um Büro soll awer net komplett ewechfalen". @BergerEugene — Demokratesch Partei (@dp_lu) June 4, 2018

Fir DP wär d'Digitaliséierung eng Chance mat der een d'Liewensqualitéit enorm verbessere kéint. Natierlech misst een d'Bierger op déi grouss Changementer am Beruffsliewe virbereeden, zum Beispill mat gratis Formatiounen. Start-Uppen an auslännesch Betriber aus dem Informatiouns-Secteur hätten et wéinst bürokratesche Prozeduren dacks net einfach, zu Lëtzebuerg Fouss ze faassen. Bei der DP géif ee sech deemno Gedanke maachen, den Droit d'Etablissement fir déi Betriber ofzeschafen, sot nach de Kandidat am Zentrum Marco Houwen.