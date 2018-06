D'Gemeng Waldbëlleg deelt mat, dass ee bis viraussiichtlech den 7. Juni nach keen Drénkwaasser soll consomméieren, ouni et virdrun ofgekacht ze hunn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Et soll een et op d'mannst 10 Minutten ofkachen. Waasserfläsche kritt een am Gemengenhaus vu moies 7.30 Auer bis 12 a vun 13.30 Auer bis 17 Auer, donneschdes bis 19 Auer.

Pressecommuniqué:

URGENT

De Schäfferot vun der Gemeng Waldbëlleg deelt sengen Awunner mat, dass d’Drénkwaasser bis virausiichtlech den Donneschdeg, 7. Juni net däerf consomméiert ginn ouni et virdrun 10 Minuten ofgekacht ze hunn. Nom Resultat vun den neien Analyse geet d’Informatioun eraus ob d’Restrictioune kënnen opgehuewe ginn.

Waasserfläsche ginn am Gemengenhaus zu Waldbëlleg verdeelt vu 07.30h bis 12.00 a vun 13.30h bis 17.00h., respectiv donneschdes bis 19.00h.

Le Collège échevinal de la commune de Waldbillig informe ses habitants que jusqu’à jeudi, le 7 juin, l’eau potable ne devrait pas être consommée sans avoir été portée à ébullition pendant au moins 10 minutes. Dès réception du résultat des nouvelles analyses, l’information sera communiquée si les restrictions d’utilisation peuvent être levées.

De l’eau en bouteilles est distribuée à l’administration communale de Waldbillig de 07.30 h à 12.00h et de 13.30h à 17.00h, respectivement jeudi jusqu’à 19.00h.