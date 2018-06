Pont Adolphe: Vëlosbréck fir 6 Woche gespaart (04.06.2018) De Belag muss nei gemaach ginn - bis elo war just e provisoreschen drop ...

An der Tëscht si Cyclisten a Vëlos-Initiativ ganz zefridde mat dëser ganz schicker Alternativ!A vläicht rëselen der dofir och vill de Kapp driwwer, dass d'Bréck ënnert dem Pont Adolphe grad elo fir 6 Wochen zou ass, well de Belag nach net deen definitive war.Ob d'Pist no deene 6 Wochen anescht wäert agedeelt sinn, just nëmme fir Vëloen oder ob ee sech als Foussgänger net méi muss u fest gezeechent, op riets a lénks limitéiert Zonen halen, kann een haut nach net soen; den zoustännege Minister hätt awer dovu geschwat, an der Zäit, wou un der Passerelle (also der Bréck vun der Uewerstad an déi al Avenue) geschafft géif, d'Bréck exklusiv fir Vëloen ze reservéieren, sou d'Presidentin vun der Vëlos-Initiativ.En Dënschdeg hu mer d'Reaktioun vum Minister Bausch, an dem Stater Mobilitéitsschäffe Goldschmidt.