Et handelt sech ëm d'Etablissementer "An de Wisen" zu Beetebuerg, "Les parcs du 3e âge" zu Bartreng an "Zitha Senior" zu Péiteng an an der Stad.



Hannergrond ass jo, datt dës Fleegeheimer den SES-Kollektivvertrag net wéilten ëmsetzen, esou heescht et an engem Communiqué vum OGBL. D'Gewerkschaft wëll en Dënschdeg de Moie weider Präzisioune ginn, wéi et weider geet.



PDF: De Communiqué vum OGBL