Fir hinnen entgéint ze kommen, huet de Bildungsministere virun zwee Joer e Pilotprojet lancéiert. Anescht wéi soss, gëtt do net gewaart, datt de Jonken an d'Jugendhaus oder an aner Ulafstelle kënnt. Hei ass den Educateur mobil.





Projet Outreach/Reportage Bérengère Beffort



Beim Projet Outreach ass et den Educateur, deen op déi Jonk duergeet. An enger hallwer Dose Gemenge sinn deemno Educateuren ënnerwee, fir dobaussen an de Quartieren d'Gespréich mat 16 bis 26 Järeger ze sichen. Et geet drëms, Jonker z'identifizéieren, si ze motivéieren an ze begleeden, fir um Aarbechtsmarché Fouss ze faassen. De Mathieu Linden, deen zu Diddeleng um Projet schafft, erzielt eis, dass et net drëms geet, fir iergendengem iergendeppes opzezwéngen oder een op eng gewësse Pist ze drécken. Zil wier et, dem Jonken ze hëllefen, säin eegent Potenzial kennenzeléieren a sech domat ausenaner ze setzen.



De Minister Claude Meisch schwätzt vun enger komplementarer Offer grad, fir Jonker z'erreechen, zu deenen ee soss keen Drot géif fannen.



An deenen zwee Jore gouf esou eng Begleedung mat ronn 173 Jonker opgeholl an dat an enger hallwer Dose Gemengen. De Projet soll elo als festen Bestanddeel vu Jugendhaiser a gréissere Gemenge verankert ginn.

Eng Konferenz zum Projet Outreach a Léieren, déi dorausser gezu goufen, gëtt et iwwregens e Méindeg de Mëtteg op der Uni Belval an dat vu 17 Auer un.