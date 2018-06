© RTL Archiv

"Mir hunn eis un déi Wäerter gehalen, déi mir vu Knauf kritt hunn". Esou huet e Méindeg de Moien d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg no der Chamberkommissioun reagéiert, wou d’Implantatioun vun der Steewollfabrik direkt hannert der franséischer Grenz ee Sujet war. Déi lescht Woch huet de Wirtschaftsminister Etienne Schneider dem Ëmweltministère ënnerstallt, mat falsche Fakten ze spillen. Dofir huet d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Méindeg déi komplett Prozedur am Detail den Deputéierten an der zoustänneger Chamberkommissioun presentéiert a nach emol betount, datt ee Knauf vun Ufank un op d’Ammoniaks- a Schwiefeldioxid-Emissiounen higewisen hätt. Et wéilt ee keng Strofe bezuelen, well een d’Limitt vun den Emissiounen net géif anhalen, esou déi gréng Politikerin.

De Marc Baum vun déi Lénk sot sech kuerz no der Kommissioun iwwerzeegt dovunner, datt am Ëmweltministère propper geschafft gouf, datt een der zoustänneger Ministesch keng Reproche kéint maachen. Aneschters huet dat bei der CSV ausgesinn. De Laurent Mosar huet do gemengt, datt een no e Méindeg nach méi Froen hätt. Déi Chrëschtlech Sozial wéilten dofir eng Commission conjointe hunn, wou béid Ministeren, Schneider an Dieschbourg, dru géife participéieren. Och bei Google géif et divergent Aussoe ginn, huet de Laurent Mosar bedauert. Vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider hätten Deputéierter gesot kritt, datt een am Dossier ganz gutt viru komm wier an am September kéint kommunizéiert ginn. E Méindeg hätt een do awer aner Téin héieren, esou den CSV-Politiker. Et wier och nach net kloer op Google géif op Lëtzebuerg kommen.



Reaktiounen vun der Gemeng Suessem an Déifferdeng



D'Decisioun, dass dann elo awer keng Steewoll zu Suessem soll produzéiert ginn, huet fir Opreegung gesuergt: de Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet dës Decisioun hefteg kritiséiert, den CSV Deputéierte Laurent Mosar huet vun organiséiertem Chaos geschwat, an der Regierung géif ee géint den anere schwätzen. Zu Suessem wier sech de Gemengerot op alle Fall eens gewiescht.

Elleng schonn d'Aart a Weis wéi d'Kommunikatioun gelaf ass oder och net, ass fir d'Nathalie Morgenthaler, CSV Schäffin zu Suessem e Problem. Et wier een als betraffe Gemeng net genuch, respektiv vill ze spéit informéiert ginn. De Süde wier eng industriell Géigend, iergendwann misst een dann awer "Stopp" soen.





Reaktiounen op Knauf - Reportage Ben Frin



Den Dossier wier net transparent gewiescht, et hätt ee sech Froen iwwer d'Ëmweltbelaaschtung gestallt. An déi wier eben ze staark gewiescht wann een di aner Betriber mat betruecht déi schonn um Site sinn, seet den CSV-Schäffe vun Déifferdeng Tom Ulveling.

Elo gëtt d'Fabrick dann eben a Frankräich net wäit vun der Lëtzebuerger Grenz gebaut, vun do géifen di schiedlech Emissiounen dann elo jee no Wand trotzdeem op Lëtzebuerger geblose ginn, hat den Etienne Schneider getwittert. D'Nathialie Morgenthaler wonnert sech iwwert déi Ausso, well jo am Ufank kloergestallt gouf, dass iwwerhaapt keng Emissioune géifen op Lëtzebuerg mat der Fabrick kommen.

D'Fro stellt sech wéi gesäit dee qualitative Wuesstem dann elo eigentlech ausgesäit vun dem ëmmer geschwat gëtt, soll ee fir all Präis Aarbechtsplazen a Steierrecette schafen, oder net? Och wann esou d'Ëmweltverknaschtung net verhënnert gëtt mee e puer Kilometer weider geschitt, dann awer ebe just di aner Säit vun der Grenz.