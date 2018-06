X

© René Scho

Fir de "Grand Opening" war déi groussherzoglech Koppel komm, ausserdeem direkt e puer Regierungsvertrieder a vill Leit aus Politik, Wirtschaft a Gesellschaft.Den Etienne Schneider huet de Xavier Bettel vertrueden an deem seng Ried op eng witzeg Aart a Weis virgedroen.CEO vum Haus vun der Start-uppen ass d'Karin Schintgen.De René Scho hat sech fir eis mat sengem Fotoapparat ënnert d'Gäscht gemëscht.La House of Startups est un centre d'incubateurs qui a la capacité d'accueillir entre 150 et 200 startups innovantes sur près de 6.000 m2 et qui abrite aujourd'hui plusieurs entités, dont notamment les incubateurs suivants : la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT), le Luxembourg-City Incubator (LCI) – un nouvel acteur lancé par la Chambre de Commerce avec le soutien de la Ville de Luxembourg - et l'accélérateur, nyuko Startup Consultants. L'incubateur international du Groupe Crédit Agricole Hub@Luxembourg et l' International Climate Finance Accelerator(ICFA) s'installeront également dans la House of Startups.