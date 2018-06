Op der Cour d'appel an der Stad gouf am Nomëtten an engem Fall vun Déierequälerei d'Confirmatioun vum Uerteel aus 1. Instanz gefrot. Do war e Mann ënner anerem zu enger Geldstrof vun 3.000 € an zum Verbuet, fir 10 Joer laang Déieren ze halen, condamnéiert ginn. Hie soll donieft seng Hënn confisquéiert kréien an 3 Stéck, déi him net gehéiert hunn, un hire legitime Proprietär missen zeréckginn.

De Mann hat Ufank September um Bord vun enger Hondsausstellung an der Luxexpo um Kierchbierg 7 Hënn a senger Camionnette gelooss, déi an der praller Sonn stoung. Leit, déi d'Bille vun de Muppen héieren hunn, haten doropshin d'Police eruff. D'Appeluerteel gëtt den 20. Juni gesprach.